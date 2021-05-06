賓士男撞死黃暐瀚母。(民眾提供/馮惠宜台中傳真)

媒體人黃暐瀚的母親昨(5日)凌晨，遭到一名疑似酒駕的美髮師撞死，引起社會譁然。媒體人謝寒冰昨在節目中痛批，「誰也沒辦法防止這種事情，但誰能保護我們？這時候要問政府有沒有心？還是到現在想的只有大內宣、大外宣，想的是黨派內鬥？」

謝寒冰5日在《中天辣晚報》中談到，令人感慨的是，黃暐瀚接到消息後強忍悲傷，鎮定的主持完直播節目才趕回台中，也看到很多記者訪問他，從他眼神知道其實他很不想對外發言，但畢竟跟媒體是同業，於是盡力回答，看了真的很不捨，也知道他是很堅強的人

謝寒冰接著批肇事駕駛「可惡至極」，他透露，自己也很愛喝酒，知道自己有喝酒毛病，所以沒有汽車、機車，因為不去碰就不會害別人，只會害到自己，可是這個駕駛凌晨三點多開車出門，不要說視線問題，也不要鬼扯其他問題，你自己開車總有開大燈吧?難道是瞎了開車嗎?撞到人還衝70公尺，「還要跟我說你沒喝酒?精神狀況顯然有問題，且撞到人還衝去便利店買酒，結果酒測值驗出來高達每公升近0.4毫克，一罐啤酒，酒測值可以這麼高？唬誰啊？鬼扯」。

謝寒冰直言，台灣過去已經發生多少次酒駕撞死人的悲劇，到底有沒有辦法遏止這種狀況？是要酒駕連帶處分？還是加強其他罰則？政府有沒有辦法想出一個辦法，或者立委能否協助相關法令，讓法更加嚴格，到底要死多少人政府才會醒來？人民生命才會受到保障。

謝寒冰表示，這件事可能發生任何人身上，自己的親人也是很早起，誰也沒辦法防止這種事情，但誰能保護我們？ 「這時候要問政府有沒有心，還是到現在想的只有大內宣、大外宣，想的是黨派內鬥？有沒有為一般人民著想過？」

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(中時新聞網)