原油漲勢推升，周三新加坡天然橡膠期貨收漲；因中國和日本五一黃金周休市，期間為5月3日至5日，市場交投淡靜，僅受前一日國際原油價格漲近2%漲勢支撐，帶動膠價走勢，新加坡SICOM-RSS3 6月期貨漲0.5%，報每公斤227.3美分，上海和大阪天然橡膠期貨則同步休市。

亞洲現貨市場全面上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.85%，報每公斤71.20泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.03%，報現貨價每公斤171.15美分。(商品行情網)

(時報資訊)