宏碁(2353)集團今早由宏碁率先亮燈漲停，建碁(3046)漲逾半根停板，智聯服務(6751)、展碁國際(6776)也都在平盤之上。宏碁集團股性活潑，宏碁近11個交易日也獲外資連續的買超，目前持股比達44.46%。

宏碁受惠遠距商機延續，加上業外匯兌挹注約9億元，單季稅後盈餘衝上27.43億元，季增37.7%、年增391.61%，EPS0.91元，創下逾十年單季新高。

根據宏碁公布的財報數據顯示，首季業外挹注約9.69億元，其中，匯兌利益約達9.36億元，其餘則是利息收入、財務成本淨額。

宏碁持續推動子公司上市櫃計畫，公告將釋出旗下子公司海柏特約460萬股，以每股15元對宏碁公司股東釋股，每一普通股可認海柏特0.001509股，如股東放棄認購，授權董事長洽特定人認購之。海柏特計畫在今年第4季申請公開發行(IPO)，明年第2季登興櫃，2023年第2季進一步申請上櫃。

海柏特成立僅一年半，服務範圍從大馬跨向菲律賓、泰國、印尼和台灣，近期在越南也開始起步，其中在幅員較廣的菲、泰及印尼已都有超過100個服務據點，專業維修服務的範疇則含括非宏碁品牌的PC類、印表機、手機、家電，甚至是無人機等3C電子產品。

(時報資訊)