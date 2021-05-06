美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）周三公布，美國上周原油庫存減少799萬桶，遠超出市場預期的減少234.6萬桶。汽油庫存增加73.7萬桶，市場預期為減少65.2萬桶。餾分油庫存減少289.6萬桶，超出市場預期的減少112萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升1.1個百分點，上周美國原油進口量減少274.6萬桶/日。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，美國4月非製造業活動指數為62.7，低於3月的63.7和市場預期的64.3。服務業新訂單分項指數為63.2，自3月創下的歷史高點67.2回落。服務業投入價格分項指數為76.8，較3月的74進一步升高，並創下2008年7月以來新高。服務業就業分項指數升至58.8。

3.IHS Markit美國4月服務業採購經理人指數（PMI）終值為64.7，高於初值及市場預期的63.1。綜合PMI終值為63.5，高於初值62.2。

4.美國人力資源服務公司ADP公布，美國4月民間就業新增74.2萬人，不如市場預期的增加80萬人，但仍創下去年9月來最大增幅。

5.美國原油庫存跌幅超出預期，但印度等多國疫情惡化不利於原油需求前景，周三國際油價漲跌互見，紐約期油收跌6美分或0.09%，為每桶65.63美元。倫敦布蘭特期油收漲8美分或0.12%，為每桶68.96美元。

6.美國財政部長葉倫淡化曾說出口的「升息論」，她表示自己並未預測也未建議聯準會升息，在避險需求降溫下，周三美元從兩周高點回落。紐約尾盤，ICE美元指數跌至91.21，盤中一度升至91.436，創下4月19日來新高。

7.美國財長葉倫澄清其升息立場，以及美元回落為金市帶來提振，周三紐約6月期金收漲8.3美元或0.5%，為每盎司1784.3美元。

(時報資訊)