臺北市日前發生數起社會矚目治安事件，包含松山分局中崙所遭黑衣人滋事案、北投分局槍擊案及中山分局轄區餐廳遭潑灑蟑螂案，北市警即刻展開掃黑行動，連搗竹聯幫與天道盟堂口，查出兩幫聯手暴力討債，除了砸壞店家外，將被害人兩度強押打成重傷後丟包五股山區，警方立刻涉案的竹聯幫和堂陳姓大哥等8明暴力份子掃蕩到案。

竹聯幫天道盟聯手押人討債打成重傷丟山區，北市警掃蕩8嫌到案。(戴志揚翻攝)

竹聯幫天道盟聯手押人討債打成重傷丟山區，北市警掃蕩8嫌到案。

台北市警察局日前獲報，竹聯幫和堂綽號「西瓜」之陳姓大哥，夥同天道盟正義會份子，涉嫌吸收臺北、新北及桃園地區青少年加入不法幫會，藉此建立跨縣市活動勢力，為人暴力討債，以牟取不法暴利。

警局長陳嘉昌強力要求全體同仁，持續加強打擊幫派組織不法活動，絕不允許幫派組織危害社會治安。(戴志揚翻攝)

陳姓大哥夥同幫眾在中山區雙城街超商前，強押被害人逼討債務，並以棍棒刀械毆打逼簽本票，事後丟包於五股山區。但陳嫌等人擔心警方查緝，試圖逼迫證人出面翻供以求脫罪，竟對方誘騙被害人至汽車旅館囚禁，指使小弟以棍棒痛毆，致被害人手臂骨折，全身嚴重挫傷，並持槍威逼按月交付金錢補償後才丟包離去。今年2月，陳姓大哥等人僅因酒後口角，引其不快，即教唆小弟分持棍棒砸毀店家，逼迫商家關門道歉，危害社會地方甚鉅。

專案小組經數月跟監蒐證，報請臺灣桃園地方檢察署吳佳美檢察官指揮偵辦，見時機成熟分持搜索票及拘票，同步檢肅犯嫌陳姓大哥與其他8名共犯到案，並查扣棍棒、刀械、防彈背心、手槍、達姆彈等相關不法證物，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及刑法恐嚇取財等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，並持續追查其他不法。

台北市警局表示，日前的治安事件警察局雖然均於短時間內迅速偵破，惟仍造成民眾心理不安，警局長陳嘉昌強力要求全體同仁，持續加強打擊幫派組織不法活動，絕不允許幫派組織危害社會治安。

北市警局強調，臺北市柯市長已公開宣示，絕不會漠視任何挑釁公權力之行為，亦不會向暴力妥協，警察局對於暴力或幫派組織犯罪依法究辦絕不寬待，近期執行三波掃黑行動，查獲幫派組織首惡25人、共犯136人，查扣不法所得共計新臺幣數百萬元。警察局將持續貫徹警政署工作要求「一波一波掃，一個一個抓」決心，同時深入調查幫派組織經營圍事行業，聯合稽查強力臨檢，斷絕其金流，展現將犯罪集團連根刨起之決心，期能淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。

(中時新聞網)