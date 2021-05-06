諾富特、華航群聚共累計28名確診案例（含飛澳確診機師），確診個案足跡擴及台北、新北、嘉義、雲林等，引發社區感染疑慮。專家認為，目前不排除社區仍有少數未被發現的病毒，也不排除沒有少數未被發現的病毒存在，去年國內有10個無明顯感染源本土案例，但都沒有擴散出去。此次的群聚有破口，但會不會大規模社區感染，還需要觀察。

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今接受專訪表示，我們不排除社區仍有少數未被發現的病毒，也不排除社區沒有少數未被發現的病毒，去年有10個無明顯感染源的本土案例，包括郵輪下船趴趴走的民眾、澳洲音樂家、敦睦艦隊等，明顯是社區感染，但沒有擴散出去，表示民眾戴口罩的行為很落實。

李秉穎表示，去年雖然有出現社區感染，但只有小規模群聚，沒有演變為大規模社區感染，這次有沒有社區感染是日後要觀察的事情。此次諾富特、華航事件有破口，會傳出去，但會不會大規模社區感染，還需要觀察。若真的有， 我們的規範就要更嚴格，包括大型活動要停止，戴口罩規範更嚴格等等。

對於諾富特、華航群聚與桃園醫院群聚的比較，李秉穎表示，其實要看的不只是人數，桃園醫院很多都是病人，而醫護人員要照顧病人，旅館人員則是三不五時才接觸到一個人。身體弱的人，染疫後重症、死亡率較高。對比下來，桃園醫院疫情的傷害性較大，而流行的規模則與諾富特、華航群聚差不多。事後來看，桃園醫院的感染一直限制在密切接觸者，沒有散出去，此次則仍待觀察，若至少2個禮拜連續＋0，就表示事件已經告一段落。

諾富特爆混居中央地方互甩鍋 陳時中：執行起來有漏洞

(中時 )