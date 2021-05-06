日本桌球天后福原愛與江宏傑傳婚姻觸礁多月，上月江宏傑出擊向法院遞狀訴請離婚，一樁爭兩個小孩扶養權的大戰正要開打，而江宏傑被爆婚變後，始終敬業未曾缺席節目錄影，但他所帶領的紅隊近來接連遇上敗局，常陪第二季選手訓練的「吱吱」郭芝吟昨(5日)受訪透露，私下感覺江宏傑壓力很大，但對待別人態度依舊溫和有禮，讚他都是用愛的紀律面對隊友。

福原愛和江宏傑結婚4年多，原本給人幸福甜蜜印象的兩人，今年初起卻接連被爆婚姻崩盤，先是福原愛回到日本後就把婚戒摘除，並上節目稱有意回日本生活，發文也不再標註老公帳號，當時她解釋稱是因為工作才沒戴婚戒，之後竟被拍到和高帥男同遊橫濱，還住進同一間飯店，但福原愛澄清兩人是各住一間房。

郭芝吟透露江宏傑看起來壓力很大。（圖／翻攝自郭芝吟ChihChih-吱吱臉書）

另有日媒指出，福原愛長期受到夫家言語霸凌，忍無可忍才在今年初透過視訊跟老公提離婚，而江宏傑起初聲明對妻子的愛未曾改變，隨著婚變內幕不斷爆出，江宏傑透過友人轉而表示：「沒有說不離」，更強調不會放棄一雙兒女監護權，上月他採取行動訴請離婚，但跨國離婚官司一向複雜，恐需要許多時間才能讓法官做出判決。

上月江宏傑替兒子慶生，強調會給兒子200%的愛，疑似已經做好準備當單親爸爸，而據《三立新聞網》報導，江宏傑最近蠟燭兩頭燒，在《全明星運動會》中所帶領的紅隊也表現不佳，曾參加第一季節目、最近也會陪第二季選手練習的郭芝吟透露，江宏傑看來壓力大，表情沉重但沒有鬆懈，並讚他情緒管理很好，依舊對他人很溫柔，都用愛去訓練隊員。

(中時新聞網)