位在彰化外海、加日星合資的海龍離岸風電計畫，今天宣布連同之前協議，總共3座1044MW容量風場的風機建置與維修合約，都交給風機大廠西門子哥美颯負責。不過風機從原規畫9.5MW大小，改採14MW大風機，支數可望從原先109支大幅降低，減輕生態衝擊，但仍待環評會通過。

海龍共有3座風場，分為2A（300 MW）、2B（232 MW）以及3號（512 MW）風場，其中2A已有有條件通過「產業關聯計畫」審查。日前宣布統包商由台船承製2A風場水下基樁，今再宣布把海龍 2B與 3 號風機及保修服務優先承攬協議交給西門子哥美颯，等同先前2A，總共3座風場1044 MW風機，全由其負責。

對於建置期程，海龍計畫風場總監岳慕駒表示，海龍是比較後期建造風場，所以不受疫情衝擊，可按目標在2024年開工，2026年完工。不過2A有國產化項目要達成，岳慕駒直言，部分國產零組件在品質、量能上還無法充分達標，需要幫他們做技術提升，舉例像是管架式水下基礎品質還不夠即是。至於協助，是包括分享技術知識、建立品質系統、測試等。

國產包商台船環海副執行長郭坤成坦言，水下基樁的焊接技術人員現在還是要從丹麥來台協助，會藉由摸索實做，加速學習曲線改善。

由於未來風機會採用歌美颯最新款SG 14-222 DD，裝置容量可達14MW，發電效能更好，不過此大風機計畫仍需環評會通過。岳慕駒指出，大風機可以減少建造數目，降低鳥類飛行風險，希望環評委員支持，讓建造時程可以順利。

(中時 )