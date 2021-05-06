中央大學日前爆發一對男女在學校大樓窗邊從事性行為，被路過學生拍下後轉傳，成為網路熱議話題。中大校長周景揚發表致全校師生公開信，喊話「這次，我們一起下車」，呼籲不要再傷害當事者。結果這封公開信的內容被網友發現，疑似抄襲教育部臉書文。

眼看事情一發不可收拾，不僅學生瘋狂分享，網友也湊熱鬧「求上車」，周景揚出面以「這次，我們一起下車」為題，呼籲網友們別再點擊、觀看、分享，避免二度傷害當事人，「一個輕巧的點擊、一次看似無害的觀看，都助長了這類事件的發生。」

卻有網友發現，周的公開信內容，和教育部臉書粉專去年11月18日所PO、針對13張數位性別暴力照的發文，有許多用詞雷同，連文末「這次，我們一起下車」，都一模一樣。

網友們諷刺，「校長為什麼連公開信都要抄襲」、「標題會氣死人，我們都還沒上車，怎麼下車」、「校長用心良苦，但可以自己寫嗎」、「通常都是已經上車的才會跟司機說要下車」。

(中時新聞網)