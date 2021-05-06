運動用品商愛迪達已經著手其Reebok品牌的拍賣和出售，據了解，該拍賣可能會受到新疆強制勞動議題的政治紛爭影響。

三名消息人士告知路透，愛迪達已經要求在下周一提交第一輪的投標，預計中國的安踏體育和李寧將提出報價，南韓的Fila和美ˇ國的Wolverine也是潛在投標人。

熟知內情人士指出，受到Reebok潛在扭轉虧損的可能性，包括TPG、Sycamore、Cerberus和阿波羅在內的金融投資人也可能加入競購。Reebok預計今年出現虧損，明年將有些微的核心獲利。

愛迪達在2006年以38億美元買下Reebok，希望特別是在美國市場與耐吉(Nike)競爭。但是其低迷表現，讓愛迪達投資人一再呼籲要求處置該品牌。

然而中國消費者呼籲抵制西方品牌的言論，可能導致中國買家的投標興趣大減。西方研究人員和議員曾批評，新疆當局利用強制勞動計畫，來滿足季節性採棉的勞動需求。

此外，今年四月上海半馬(半程馬拉松)已經取消了為參賽選手提供愛迪達運動服的計畫。

然而德國西服時尚公司Hugo Boss在本周三指出，儘管有抵制活動，預計中國的銷售仍將成長。

Reebok近期與演藝名人Cardi B的合作，以及重新聚焦女性市場，讓該品牌目前處於有利的情勢。

(時報資訊)