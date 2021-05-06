今天NBA賽場上又出現一場比分懸殊的比賽，塞爾提克到奧蘭多挑戰魔術，最終以132：96狂電對手，輕鬆拿下比賽勝利，這場比賽綠軍首節就火力全開，他們到首節末一直就保持10分以上的領先，這節他門就狂砍了39分，打完以39：27領先，氣勢感覺已經站在他們這邊。

首節是團隊進攻展示，而到了第二節綠軍則展現防守，雙方一開始都連續打鐵，讓分數掛蛋了一陣子，而魔術的貝肯(Dwayne Bacon)打破僵局，他一口氣連得8分，不過魔術的攻勢並沒有維持太久，綠軍雙星塔圖(Jayson Tatum)和肯巴沃克(Kemba Walker)紛紛掀起進攻浪潮，半場結束他們得分都來到雙位數，打完這節綠軍已經以63：45領先，此節只讓對手拿到18分。

下半場開始則是看塔圖個人秀，之前砍下生涯新高60分的他狀態依舊火熱，此節一人就包辦13分，肯巴沃克得分也從旁協助，砍下29分，幾乎再靠兩人之力拿下這節，此節綠軍又狂得了37分，幾乎把魔術打到谷底，結束時以100：75領先。而到了最後一節比賽已經來到垃圾時間，雙方都將主力換下，終場綠軍以36分差虐殺魔術。

本場表現最好的是肯巴沃克，他不讓塔圖專美於前，上場28分鐘就砍下32分3籃板4助攻，兩分球18中11、外線9中6、罰球5中4，命中率相當高，塔圖則拿下次高27分7籃板3助攻，還有2抄截2火鍋全能表現，這場兩人就合砍59分。魔術這邊以貝肯拿20分最優異，他全場18中10沒有外線出手，另外班巴(Mohamed Bamba)砍下19分15籃板雙十成績。目前綠軍排東區第6，魔術則是第13名。

(中時新聞網)