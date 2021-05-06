37歲的宋先生，因胸痛至醫院急診室就診，經心電圖檢查發現為典型的第一型布魯蓋達心電圖變化症候群（Brugada syndrome）。急診醫師緊急照會心臟血管內科醫師，因該症候群會有隨時猝死可能，在和病人討論病情後，建議放置體內去顫器（ICD）做為初級預防，以避免憾事發生，然而病人因擔心傳統的體內去顫器所帶來的風險和後遺症，也不太希望外觀上有太大的變化，因此選擇目前最先進的皮下體內去顫器（SICD）。

●布魯蓋達症候群 40歲男性易好發

新竹臺大分院心臟血管內科林廷澤醫師表示，布魯蓋達症候群是一種體顯性遺傳性疾病，也是「突然猝死症」的一種，好發於東南亞，尤其是男性（男女比約9:1），其盛行率高於歐美國家的兩倍以上，平均每年約1%的病人會因心室心律不整而猝死，好發於40歲前後，尤其多在睡夢中發生。

●皮下體內去顫器 美觀且感染風險低

醫師表示，透過放置體內去顫器是布魯蓋達症候群最佳治療方式之一。皮下體內去顫器與傳統的ICD相比，比較沒有導線故障及感染的風險，且不會造成血管阻塞，也更美觀，對於兒童及先天性心臟病患者更為合適，但健保目前不給付，需要病人自費。

林廷澤醫師進一步表示，利用皮下體內去顫器可以讓病人免除隨時猝死的心理負擔，手術過程約兩小時，因為不用經過血管，所以術後的傷口很小且不會有出血和血塊的後遺症，病人在手術當天即可下床行動，術後的胸部X光顯示沒有傳統體內去顫器會有的氣胸或是血腫等後遺症，兩天後便順利出院。

●體內去顫器避免猝死 早期診斷避免憾事發生

臺灣為布魯格達症候群的好發地區，簡單的十二導程心電圖即能讓醫生和病人提高警覺和早期診斷。體內去顫器是目前唯一可以證實避免猝死的治療，新竹臺大分院日前成功完成該院前所未執行過之皮下體內去顫器置放術，也是全台灣第五例。

林廷澤醫師強調，心因性猝死多發生在中壯年，因為猝不及防常讓許多家庭和親人心碎，能及早診斷出遺傳性高風險猝死心臟病，不僅能夠挽回一條人命也能讓家庭免於破碎。

(中時新聞網)