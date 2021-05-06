酒駕刑責已大幅提升，4年前Uber司機郭俊邑酒駕連闖5紅燈，衝撞3輛機車，造成1死2傷慘劇，檢方起訴認為他的駕駛行為如同「恐怖攻擊」，今年初最高法院認定郭男構成殺人罪，判囚12年6月，另不能安全駕駛部分判刑6月、可易科罰金。全案定讞。

死者陳姓女子的父母另提民事訴訟，求償醫療費、喪葬費、扶養費及金神慰撫金共2779萬4776元，去年底台北地方法院民事庭判決郭男須賠償1168萬2503元。

郭俊邑在2018年9月23日凌晨和朋友在KTV飲酒作樂，清晨5點酒後駕車，連闖5個紅燈，在台北市基隆路三段發生連續車禍，總共撞倒3名機車騎士，再失控撞上路邊的房子。其中，陳姓女騎士傷勢過重，送醫後仍不治。

台北地院依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪將郭男判刑8年，但高院認為，郭男第一次撞擊陳姓騎士後，儘速逃離肇事現場，才會繼續高速前行又撞傷另2名騎士，足見他此時已有「即使再次撞擊他人致死，亦在所不惜」之心態，而有不確定殺人故意。

高院認為，北院認為郭男撞擊3人都是過失，而無不確定殺人故意，判決有誤，應構成不確定殺人故意之殺人既遂罪及殺人未遂罪，將他依肇事致人傷害逃逸罪判處有期徒刑1年，殺人罪判刑12年，不得易科罰金之有期徒刑部分執行12年6月，最高法院駁回上訴確定。

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(中時 )