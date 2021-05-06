知名主持人鄭弘儀去年8月忍淚吐九旬母親住進安寧病房，鄭弘儀說著忍不住哽咽，悲傷得低頭難以言語，不過鄭弘儀近日在主持《新聞挖挖哇》時透露，媽媽在最近過世，已低調為母親操辦後事，同時，鄭弘儀也提到，禮儀公司跟他說曾在告別式看到的人倫悲劇，讓鄭弘儀感慨嘆：「好悽慘」。
鄭弘儀近日在主持《新聞挖挖哇》忍淚透露：「我媽媽最近過世了」，日前忙著為母親操辦後事的鄭弘儀，就提到禮儀公司向他透露，曾看過兄弟為了爭產，在告別式上打起來，還有兄弟避不見面、缺席告別式等案例，讓鄭弘儀不禁感慨：「兄弟打起來、在告別式哎、為了財產哎」。
鄭弘儀想到這樣的人倫悲劇，忍不住感慨說：「我就覺得好悽慘」，同時，鄭弘儀不禁反問：「如果像這樣，告別式就打架，爸爸媽媽真的有辦法到西方的樂土去（嗎）」。
其實，鄭弘儀在去年8月時，就曾在節目上哽咽透露，九旬母親住進安寧病房，談到母親，鄭弘儀忍不住哽咽，難過到低頭難以言語，而鄭弘儀當時就表示，自己其實很想跟媽媽說「我愛你」，但以前總是很難說出口，直到他意識到母親健康狀況真的不好，才讓鄭弘儀有了醒悟「不趕快把握就沒機會了」，認為要趕快把想說的話說出口，同時，鄭弘儀也呼籲，要把握親子相處時光。
(中時新聞網)
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