大陸海南省海口市公安局公布，已立案調查鳳凰金融案件，公司法定代表人賀鑫被刑拘，而賀鑫另一個身份為鳳凰衛視創辦人劉長樂的女婿。

海口市公安5日披露的最新消息顯示，鳳凰智信信息技術（海口）有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查，實際控制人賀某（賀鑫）已被依法刑事拘留。

資料顯示，鳳凰金融是鳳凰衛視旗下的理財平台，由劉長樂於2014年創辦，但鳳凰金融去年9月突然停止了網貸業務。

根據媒體報導，2020年9月11日，由賀鑫擔任法人代表的「鳳凰金融」在沒有任何公吿和通知的情況下突然停止網貸業務，並停止所有出借用戶的本息回款，超過7萬名用戶出借的約96億元人民幣變相「血本無歸」。

事件發生後持續發酵，今年4月，大批鳳凰金融的出借人聯合在港媒《東方日報》登報發布「鳳凰衛視控股有限公司，鳳凰金融平台以及相關人員涉嫌惡意金融詐欺的聲明」。

海口市公安5日稱，案件正進一步調查中，並表示，全大陸各省公安機關已開通受案管道，請利益受損人就近在所在地公安機關報案。公安機關將偵查案件，並做好追贓挽損工作。

(中時 )