為喚起更多人珍惜生態，關西六福莊舉辦「前進非洲用你的鏡頭說故事」攝影活動，尋求喜歡動物的好攝之徒，即日起至5月28日開放報名，初階段將海選12位民眾，免費參加價值2萬元的親近動物「生態攝影工作坊」，包含專家進行生態攝影講座，還有入住關西六福莊兩天一夜，盡情捕捉各種可愛動物的萌樣。另外，最後將舉辦線上攝影展，作品獲選為人氣大賞的得主，額外再獲得剛果藍天房雙人住宿券一張，價值高達11,500元。

關西六福莊為亞洲第一座生態度假旅館，除獨特的場域設計外，還有各種超萌動物一起當鄰居，也能近距離與動物們相處，讓每位客人從入住就快門按不停。關西六福莊特別舉辦「前進非洲用你的鏡頭說故事」攝影活動，號召喜愛動物及拍攝的社群達人，只要符合以下其一條件，臉書或IG好友數達1,000人以上，抑或是5,000人以上臉書公開粉絲團或社團管理者（旅遊類、攝影類、親子類別為主），並於臉書或IG上發布參賽宣告，就可報名提交拍照作品集，初階段將海選出12位（6男6女）民眾，免費參加於6月19日及20日舉辦的「生態攝影工作坊」，包含專家生態攝影講座、關西六福莊近距離拍攝動物、六福村野生動物園拍攝等，當晚入住肯亞綠地樓中樓房，現賺2萬元。

兩天一夜行程中的拍攝作品也將再舉辦線上攝影展，於7月15日至7月31日展出，將再依據展出期間的作品人氣，選出一名大賞得主，贈送關西六福莊剛果藍天房雙人住宿券乙張，價值高達11,500元，其他參賽者亦可獲得關西六福莊特色商品。

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