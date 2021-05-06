比爾蓋茲離婚失血 轉移價值671億股票給梅琳達 10:302021/05/06 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比爾蓋茲與梅琳達2014年7月10日在愛達荷州太陽谷（Sun Valley）出席媒體峰會的神情。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在宣布，和結縭27年的妻子離婚後，展開了分產行動。據悉他已轉移可口可樂裝瓶公司、墨西哥廣播公司，還有其他公司價值近24億美元（近671億台幣）的股票給梅琳達。 比爾蓋茲宣布離婚 財產分配受矚目 搭散戶投資熱 羅賓漢首季業績暴增 (中時新聞網) #比爾蓋茲 #離婚 #梅琳達 #分產 #股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蓋茲白板條列婚姻利弊 梅琳達覺得沒望了 11:072021/05/04 國際 蓋茲離婚分產成焦點 女兒說話了 07:542021/05/04 國際 資安大會登場 台灣資安產值 2025估達780億 04:102021/05/05 財經要聞 天價分手費 貝佐斯暫列第一 04:102021/05/05 國際大事 貝佐斯離婚官司律師 比爾蓋茲也找上門 22:452021/05/05 財經 以色列罕見空襲敘利亞總統故鄉 釀1死6傷 15:402021/05/05 國際 身價3.5兆夫妻「協議離婚」！微軟創辦人比爾蓋茲宣布與妻子結束27年婚姻 05:042021/05/04 國際 與比爾蓋茲婚姻破裂到無法挽回 梅琳達提離婚法庭文件曝光 15:142021/05/04 國際 比爾蓋茲離婚 分財產恐創天價 04:102021/05/05 全球財經 比爾蓋茲夫婦 結束27年婚姻 04:102021/05/05 國際大事 大陸五一國內旅遊達2.67億人次 04:102021/05/06 話題觀察 國際熱門新聞 影》SpaceX星艦5度試飛首成功降落 邁向殖民火星夢 - 國際 顧客點超狂星冰樂 星巴克員工崩潰：想離職 - 國際 有小三 比爾蓋茲婚後每年和前女友海灘度假 - 國際 沙國政府發表信仰「黑石」的高解析照片 - 國際 紐西蘭國會認陸迫害維吾爾族 避稱種族滅絕 - 政治圈 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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