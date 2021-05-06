微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在宣布，和結縭27年的妻子離婚後，展開了分產行動。據悉他已轉移可口可樂裝瓶公司、墨西哥廣播公司，還有其他公司價值近24億美元（近671億台幣）的股票給梅琳達。

(中時新聞網)