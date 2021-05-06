女星周縈縈（周縈、周盈盈）因主持外景節目「360行向前衝」打開知名度，幾年前她的閃婚消息鬧得沸沸揚揚，如今已經懷了第4胎，她才坦承其實當初和丈夫結婚只是因為喝醉打賭，兩人甚至不熟到登記結婚當天，她才知道對方的真實年齡，戲劇化的經驗讓人感到不可思議。

周縈縈在節目《單身行不行》表示，老公是堂弟的朋友，她是在一場聚會和對方認識，個性隨和開朗的她，儘管和對方是第一次見面，還是開心地一起喝酒，2人都有幾分醉意的時候，男方突然打賭「我就跟妳求婚」，而不服輸的她也一口答應，「求就求，就結婚啊」。

2人酒醒後為自己的失態互相道歉，訊息一來一往，卻不知不覺聊起來，發現感情觀很合拍，男方也丟出直球問，「不然妳敢結婚嗎」，就這樣2人在只見過一次面的情況下決定結婚，但2人之後每次見面都十分尷尬，她甚至到了登記當天，看了男方身分證才知道對方的年齡。

當時男方丟直球問周縈縈敢不敢結婚。（圖／翻攝自單身行不行YouTube）

周縈縈坦言閃婚後才是考驗的開始，夫妻倆每天都有吵不完的話題，老公甚至在她懷孕期間，背著她多次去夜店、酒店，但她始終沒有動念離婚，反而試圖做出改變，試著和對方溝通，他們之間的關係才開始慢慢變好，如今一家人過得十分幸福，但周縈縈也以過來人的立場奉勸千萬別閃婚，否則要面臨的考驗太大了。

(中時新聞網)