諾富特、華航事件未歇，包括日前確診的印尼機師案1091、本國機師案1153等，都在自主健康管理期間前往人潮擁擠的場所。專家表示，為確保自主健康管理規範能被落實，應表列這段時間不能去的地方，或用電子追蹤有沒有人趴趴走。

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時，針對諾富特、華航群聚事件表示，防疫旅館雖有政策上的規定，但是嚴謹、細膩的地方都不一樣，很多人都沒有感染管控、防疫的觀念，如果能有專家小組能協助觀察現場，改善可能會疏漏的地方是比較保險的作法。一開始設立集中檢驗所時，指揮中心有派出感染管制專家，感控護理師等有經驗的人到現場看，做出重要的建議。

此次確診的機師當中，不乏自主健康管理期間在人多的場所趴趴走的個案，像是案1091去了台北清真寺400人活動、案1153凌晨去了酒吧等。對於自主健康管理規範，李秉穎認為要想出辦法來確保大家能夠落實。

李秉穎表示，其實不只機組員，有時候外交人員也會縮短檢疫期間到7天，並進入自主健康管理。他認為，應明白表列自主健康管理期間什麼地方不能去，或是用電子追蹤，萬一發現有人去了不該去的地方，例如車站等，就可以有有客觀的機制。事後的懲罰，則是逼不得已的手段。主管單位、航空公司等都應該善盡責任，監督員工做好防疫規定。

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(中時 )