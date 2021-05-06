捷迅(2643)公布第1季營收10.66億元，年增35.69％，營業毛利1.04億元，年增16.29％，毛利率9.78％，稅後淨利0.48億元，年增46.4％，每股盈餘1.6元。創下連12季EPS持續成長的佳績，營收、獲利均創同期新高。此外，董事會決定發放4.0元現金股利，寫下自2016年掛牌以來的最好配股。

捷迅總經理孫鋼銀表示，疫情改變人類生活習慣與整個經濟結構，過去一年到今年第1季為止，公司面對此嚴峻挑戰，充分發揮長期與供應商緊密合作的默契。除長期服務的客戶持續穩定出貨外，也接獲新成交的客戶；另一方面，驗證2020年底陸續簽訂年度專案包機，搭配短期包艙位以及航空公司與船公司固定艙位簽訂等正確策略方向，除了提供足夠且穩定的國際運送艙位，協助客戶在疫情期間緩解物流所帶來的不便，穩定捷迅的營收。

有鑑於市場需求加上國際貿易等變化，除了已增設印度與菲律賓駐點客服人員，以及武漢仙桃的子公司，捷迅持續計畫擴展營運據點，評估未來增設東協等地服務據點可行性，來滿足客戶需求並提高市占率。

孫鋼銀認為，不論空、海運市場，預估因疫情的變化使供需不平衡，將持續維持高檔到第3季，甚至第4季，今年全年將沒有所謂的淡季，除維持高運價以外，貨量也會有一定程度的增加，在空、海運缺艙的同時，捷迅為客戶爭取極大化艙位，下半年營運力拚優於上半年。

(時報資訊)