巴西央行周三宣布升息3碼（75個基點），為連續第二次會議決定收緊貨幣政策，此決議符合市場預期。該央行並預告下個月（6月）將再度升息3碼，盼能將通膨率拉回至央行設定的目標。

巴西央行宣布基準利率Selic調升至3.5%，符合市場普遍預期，也與該央行在3月會議時提供的指引一致。如果該央行履行其政策承諾，到6月時其Selic利率將已提高225個基點，達到4.25%。

該央行理事會成員在決策聲明中表示，對於在經濟復甦期間維持部分程度的貨幣激勵而言，該政策利率的部分正常化仍為適當之舉。

不過，該決策理事會強調央行並未承諾這項計畫，仍可能視情況調整貨幣政策的未來舉措，以確保達成通膨目標。

截至4月中旬，巴西的消費者物價指數已較去年同期上漲6.17%，經濟學家普遍預期巴西5月的通膨率將直逼8%，遠遠超出該國央行所設定之目標（3.75%，加減1.5個百分點）。

(時報資訊)