「葉少爺」葉冠亨酒駕害死3條人命案，2013年11月27日，最高法院依公共危險、過失致死等罪判葉男6年徒刑定讞，2天後他發監執行，但2016年底法務部矯正署就核准葉的假釋案，讓他出獄返家過年。

2012年4月24日晚間，21歲的葉冠亨受好友陳岡逸之邀，與2女性友人前往高雄中華四路的大帝國舞廳飲酒作樂，至次日清晨6時許開車離去。當時葉冠亨駕賓士車搭載陳等3人，葉酒駕並以時速超過120公里的速度在路上狂飆，行經中華三路、光復一街口時，撞上前方違規左轉由王嘉祥（判刑2年確定）駕駛的清運車左後方。

葉車失控翻覆，衝撞到在路口等紅燈的婦人李幸容，造成李婦及車內坐在副駕駛座的陳岡逸死亡，葉則經急救後，並無大礙。案發5天後，被害人李婦丈夫許明義悲傷過度，心肌梗塞猝死家中，他們8歲女兒頓時成為孤兒。而葉冠亨直到事發第9天才在媒體前露面流淚道歉，葉母更對著鏡頭哭泣下跪，說會對死者家屬負起責任。但葉冠亨坦承酒後駕車，卻在警方做筆錄時表示「不知道酒駕是違法的」，引發各界大加撻伐。

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(中時 )