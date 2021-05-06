彰化縣消防局從2019年底率全國之先，在42輛救護車上全面配置12導程心電圖機，針對疑似急性心肌梗塞的患者，立即施作心電圖，透過LINE上傳24小時待命的線上醫師判讀群組。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局從2019年底率全國之先，在42輛救護車上全面配置12導程心電圖機，針對疑似急性心肌梗塞的患者，立即施作心電圖，透過LINE上傳24小時待命的線上醫師判讀群組。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局從2019年底率全國之先，在42輛救護車上全面配置12導程心電圖機，針對疑似急性心肌梗塞的患者，立即施作心電圖，透過LINE上傳24小時待命的線上醫師判讀群組。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局從2019年底率全國之先，在42輛救護車上全面配置12導程心電圖機，針對疑似急性心肌梗塞的患者，立即施作心電圖，透過LINE上傳24小時待命的線上醫師判讀群組。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局從2019年底率全國之先，在42輛救護車上全面配置12導程心電圖機，針對疑似急性心肌梗塞的患者，立即施作心電圖，透過LINE上傳24小時待命的線上醫師判讀群組，在救護車抵達前，先完成手術的準備，至今搶救118人，平均時間只有52分鐘，比衛生福利部建議的90分鐘，足足快了38分鐘，系統登上國際期刊。

對一般人來說，LINE可能只是聊天或傳照片的手機必備軟體，但用對地方，也可成為1年救70條命的保命神器，彰化縣消防局與彰化基督教醫院共同研究成果，躍登歐洲知名國際急救權威期刊「復甦」（Resuscitation），該影響指數（Impact factor，IF）高達4.5。研究內容包括到院前LINE「自創貼圖」之應用效益，以及比較救護車上使用12導程心電圖機與未使用的患者，進入心導管室時間的差異性。

縣長王惠美表示，本次論文登上國際期刊，代表彰化縣的12導程心電圖傳輸系統執行成果獲國際肯定，也讓世界看見彰化的用心與進步， 「復甦」（Resuscitation)，是歐洲引領急救潮流的權威雜誌，消防局的研究成果創新又能引起興趣，在此刊登相當不容易。

彰基急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，彰化縣是全國第一個達到全縣100％救護車都配備無線傳輸心電圖的縣市。這兩年從無到有，消防人員紮實訓練，操作平均在2分鐘內能完成，讓人驚訝又感動。國人十大死因之一的心肌梗塞，因院前處置得宜，往前邁進一大步。

彰化縣消防局與彰基聯手組成的研究團隊發現，透過無線心電圖傳輸至LINE群組，打通阻塞血管所耗費之時間較對照組（沒有無線心電圖的病人）能大幅縮短約30％，縮短將心臟細胞壞死的範圍縮小並降低死亡率。另首創於LINE群組內醫師使用統一格式的「自創貼圖」，達成判讀至回傳訊息，於「1分鐘內」秒回訊息，此項研究登上國際急救權威期刊「復甦」(Resuscitation)。

急性心肌梗塞屬分秒必爭的，首創到院前以及到院後LINE貼圖，用以標注病人危險類型，能做到真正「秒回」訊息，林記賢醫師表示：「使用貼圖，來標注病人是否ST波段上升，只需手機點2下即可完成。」貼圖秒回訊息的風潮，亦讓其他消防局跟進製作。

(中時 )