「葉少爺」葉冠亨酒駕害死3條人命案，案發時全國關注，網民撻伐葉冠亨，葉家境富裕，加上曾在網路上炫富，被網民謔稱為「葉少爺」；這起酒駕悲劇也促成立法院修法加重酒駕致死刑責，由1年以上、7年以下有期徒刑，提高為現行的3年以上、10年以下有期徒刑。

案發後，葉冠亨後來重返校園念書，學校祭出「葉少爺」條款，不許蹺課，否則退學。「葉少爺」於是成為酒駕者和富二代公子的代名詞。

但葉男肇事害命的刑事究責部分，檢方認為葉冠亨生活優渥，並非無賠償能力，卻未對死者家屬賠償分文，且犯後態度漠然，沒有悔意，對葉求處舊法酒駕致死罪的最高刑度7年。

一、二審將葉判刑6年，葉稱判太重，但檢不服提起上訴，2013年最高法院審理認為，葉冠亨犯後都坦承犯行，但其所為結果造成李婦身首異處，其夫悲憤過度，不久辭世，所遺留的稚女頓失依怙，永無父母予以關愛呵護，犯行重大，將葉判處有期徒刑6年定讞。

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(中時 )