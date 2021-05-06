31歲大陸女星陳小紜出道前本來是游泳運動員，本來有機會進入國家隊，因發育良好遭斷選手夢，後來轉往演藝圈發展，竟成為閃耀的明日之星。

陳小紜求學階段曾在北京舞蹈學院附中學習芭蕾舞7年，16歲時以穩紮穩打的芭蕾基礎考進中央芭蕾舞團，除此之外她還有游泳的專長，差點就被選入國家游泳隊，因為身體發育過猛被刷下來。

體育細胞良好卻都沒能朝向運動領域邁進，陳小紜轉往娛樂圈發展，2010年在陸劇《怎麼會愛上你》首露面，拍了幾檔作品後，終於在2018年《如懿傳》以宮女「惢心」一角大放異彩，後來又參加真人秀節目《乘風破浪的姐姐2》知名度更盛，成為兩岸三地都知道的大明星。

陳小紜在《如懿傳》飾演宮女「惢心」走紅。（圖／《如懿傳》劇照）

陳小紜臉蛋漂亮、身材窈窕。（圖／微博@陳小紜）

事實上，陳小紜2018年就在節目《超新星全運會》秀過泳技，她全程用自由式游50米水道，姿勢標準、動作又迅速，一馬當先勇奪冠軍，出色的表現不僅被教練吳鵬誇讚，擅於游泳的一面也被眾多觀眾看到，只不過當時她下場比賽時，身穿一件黑色低胸連身泳衣，大方展現豐滿上圍和玲瓏有緻的身材曲線，被部分網友質疑到底來比賽游泳還是選美，掀起一陣爭議，陳小紜特地在網路發表百字聲明，提到自己從小練芭蕾，時常要穿貼身舞衣，因為發育良好被男同學嘲笑，她為此怨嘆過自己，特意駝背不想被發現性特徵，改行到演藝圈陰影仍在，只敢穿最薄的內衣，後來經紀人鼓勵她「好身材如果被看到，以後戲路變得廣有什麼不好？」陳小紜才決定穿能展現體態的泳衣，「畢竟我還是一個很喜歡演戲的小演員啊！」

(中時新聞網)