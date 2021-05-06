茶的種類很多，綠茶和紅茶是最常見的，裡頭含有咖啡因，能讓我們頭腦運作的清醒點。茶類裡面也有抗氧化劑，綠茶裡面有多量的兒茶素，紅茶裡面的是茶黃素，可以對抗容易傷害細胞的自由基，幫助身體對抗發炎，並讓血管放鬆，因此對降低血壓、降低血脂都有好處。簡單來說，喝茶能保護我們的心血管。

那麼，假使喝茶很好，喝奶茶究竟好不好呢？你是不是有聽過這樣的說法：「想喝茶就喝茶，想喝牛奶就喝牛奶，兩種好東西就是要分開喝，不要加在一起！」究竟每天一杯早餐店的大冰奶好不好？喝紅茶拿鐵可以嗎？還有，珍珠奶茶健康嗎？我們繼續看下去。

茶與鮮奶對身體的影響。(圖/照護線上)

●喝牛奶的好處

聽到牛奶，我們會想到牛奶本身營養豐富，是很不錯的蛋白質來源。且除了蛋白質之外，牛奶裡也含有鈣質、鉀、及維生素D，對身體組成、骨質維護都有幫助。

然而，牛奶含有熱量，也有脂肪，因此我們能從牛奶中攝取到蛋白質，卻也獲得了熱量和脂肪，因此有人擔心喝牛奶會讓體重上升，或增加罹患心血管疾病的機率。目前，研究認為喝牛奶並非現代人體重上升的重點問題，而喝全脂牛奶，抑或喝低脂、零脂牛奶，都不會增加一個人罹患心血管疾病、中風、心肌梗塞等的機率，也不會增加其死亡率。

因此，鮮乳是不錯的蛋白質來源，年紀大也可以喝，可以藉此取代由紅肉或紅肉加工製品獲得蛋白質。

●茶和鮮乳兩個很棒的東西加在一起 會好上加好嗎？

在2007年一篇德國作的研究，找來16位健康女性，請一些喝500毫升現煮紅茶，另外一些喝加上低脂鮮乳的紅茶拿鐵。發現在兩小時後，喝紅茶者能讓血管放鬆，血流增加，證實茶類能為血管健康帶來好處。然而，喝紅茶拿鐵者，卻無法獲得茶類為心血管帶來的益處，研究認為，由於鮮乳中的酪蛋白會與兒茶素形成複合物，反而失去了茶類裡的抗氧化物，受試者因此無法獲得喝茶的好處。

鮮奶加茶對身體的影響。(圖/照護線上提供)

但另外一份研究9個人的結果，則認為添加鮮乳並不影響茶類的抗氧化能力，只要茶類的抗氧化劑足夠的話，就同樣能獲取喝茶對心血管系統的好處。

基本上，這主題的研究人數都不多，並非大家都認同喝紅茶拿鐵不比喝茶來的好。

另外，有人會擔心，鮮奶裡面含了鈣質，當鮮奶加進茶類，茶類的單寧酸會與鮮乳的鈣質結合，因此，身體能吸收到的鈣質就減少了。

所以，茶類的抗氧化劑很好，鮮乳的蛋白質和鈣質很好，加在一起的時候，這些很棒的東西就自己手牽手在一起，折損了原先各自有抗氧化劑、鈣質等物質對身體的益處。

●可以這麼想

我們或許可以想想，為什麼一開始要添加鮮乳進紅茶呢？嗯，多半是為了風味，而不是健康，因此紅茶拿鐵確實因為其風味而受到廣泛喜愛。

鮮乳裡面的蛋白質可能會影響身體吸收到茶類內抗氧化劑，讓飲用者少獲取了喝紅茶帶來的血管保護作用。不過不過，要注意，這個蛋白質與兒茶素的複合物並不會帶來什麼危害！

或許紅茶拿鐵的抗氧化效力沒紅茶本身那麼強，但並不是什麼致癌物或壞東西，裡頭含有的咖啡因也都還好好的作用著，甚至還多了蛋白質呢！另外，鮮奶雖然折損了些鈣質，但這些草酸鈣結合物也會從糞便排出，不會導致什麼破壞身體的物質。

●更該注意的事情

當然，常常大家喝的是「奶茶」，而不是「鮮奶茶」。當利用奶精粉沖泡，而非鮮奶的話，攝取到的熱量會更高。因為奶精多是以植物油為成分，脂肪含量高，也沒有鮮奶裡富含的蛋白質、維生素D、和鈣質等物。因此，選擇以奶精沖泡的奶茶，較無營養價值。

最重要的是，不管你選紅茶、綠茶，還是紅茶拿鐵、綠奶茶，「加糖」都是大忌。這些額外加進飲料的糖分，對健康危害最大，如果真要喝飲料，記得盡量選無糖。還有珍珠、波霸這些增加口感的小物，也都是不含纖維的碳水化合物，雖然替飲品增添了嚼勁兒，卻也帶來更多添加物與熱量。

●糖糖知多少

台灣人很喜歡大杯手搖飲料，但如果喝了含糖的手搖飲，幾乎都是健康大敵，因為實在是含有太多糖分了。如果用一般大杯飲料約650到700毫升的量來看，點無糖的紅茶、綠茶，我們攝取的熱量為0大卡，還可能獲得茶類的多酚抗氧化劑，保護了心血管。然而如果你選的是微糖紅茶，馬上多了100大卡，半糖則為150大卡，全糖更是變成200大卡。（附帶一提，一罐330毫升的原味可樂熱量為139大卡。）

假使我們選了紅茶拿鐵，在無糖狀況下，鮮乳本身也有蛋白質和脂肪，因此一杯大杯鮮奶茶熱量約為200大卡，微糖則是300大卡，半糖350大卡。沒有調整甜度的全糖鮮奶茶已經達到400大卡。

而利用奶精沖泡的奶茶，熱量會更高。無糖的大杯奶茶熱量約為300大卡，微糖400大卡，半糖450大卡，全糖的則是500大卡，已經超過許多人基礎代謝率的三分之一了。

加上珍珠、波霸後，熱量只會更高。點一杯珍珠奶茶，即使是無糖的，熱量也到達450大卡，而多數人都至少點了微糖的版本，熱量約為550大卡。半糖的珍珠奶茶則是600大卡，全糖的時候通常熱量已經是650大卡，或說一個便當的熱量了。

手搖飲大致熱量列表。(圖/照護線上提供)

有人會說：「那我寧願喝珍奶，也不要吃便當，這樣可以了吧？」要注意，珍珠奶茶裡面的營養成分並不如便當多元，缺乏維生素、礦物質，裡面多是糖和脂肪提供的「空熱量」，並不是個恰當的熱量來源。所以如果長期用珍奶取代正常飲食，是很不理想的喔。

當然，這裡提到的熱量都是「約莫」、「大概」，畢竟手搖飲店這麼多，每間店的原料、用量、調製方式都有差異，但我們提供這樣好記的數字是讓讀者大致上要有個概念，如果要點飲料並要選健康，還是要選無糖的紅茶、綠茶、鮮奶茶，即使以為點微糖就是很客氣了，熱量還是會上升100大卡左右，全糖更是直接添加了200大卡的熱量。利用奶精沖泡，或加上珍珠、波霸，也都是不斷堆疊出熱量，而不會增加營養價值。

●關於手搖飲的總結

．簡單就是好。想喝飲品的話，可以喝無糖綠茶、青茶、紅茶、烏龍，可以獲得一些茶飲帶來的抗氧化功效。

．鮮奶茶的健康效益，或許會比單喝茶，或單喝鮮奶來的低一些些，但當鮮奶加上茶，是也不會有什麼毒害身體的複合物出現。

．想喝飲料，盡量就是無糖。加入糖和其他飲料添加物，才是讓手搖飲變成健康大敵的元凶。

(中時新聞網)