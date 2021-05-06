為讓美食體驗更有「藝境」，台南晶英酒店攜手旅歐藝術家「白魚」林伯禧合作於5月25日舉辦「無隅 Infinity Art Space 白魚宴」，由行政總主廚盧偉強與ROBINS鐵板燒主廚鄭安宏聯手，以諧音「百」魚作為發想，連袂呈獻日粵融合的鮮魚美饌，屆時並將請到黃子佼與林伯禧共同剖析藝文美學。

「無隅二字出自老子道德經中的『大方無隅』，意味著沒有框架、無止盡延伸創作的可能性，希望打破藩籬與專業領域的界線，透過筆觸勾勒出的情感帶給世界驚豔與感動。台南晶英酒店表示，這是貫穿林伯禧美學主張背後的恆流，而「白魚宴」最初的發想是由林伯禧與杭幫菜掌門名廚-胡忠英，議論美食後所發想，爾後在墾丁、高雄等不同場域將美饌結合五感藝術，透過味蕾傳遞訊息給志同道合的朋友。本次延續與台南晶英合作個展的契機，將筵席移師至飯店內，主廚團隊將畫布上流動的色彩線條演繹成桌上美味佳餚，最精彩的是品嚐美食之際，還能聆聽知名藝文工作者黃子佼與林伯禧暢談藝術思維與創作理念，體會由大師打造出的沉浸式美感體驗。

饗宴主題圍繞諧音「百」魚，菜單設計尋找各式季令白肉魚，從生食、蒸煮、鹽焗、酥炸等烹飪手法營造豐富口感層次，上桌時再搭配魚兒翱遊四海的盛盤效果，讓賓客從如詩如畫的創意魚料理中得到前所未有的視覺驚喜。白魚宴開始就用頂級金絲香桐做為迎賓飲料，添加燕窩的飲品看得出白魚對於整場宴席尊榮的要求，開胃菜以龍蝦田樂味噌、唐墨烏魚子、漬白魚、水雲篿菜醋、春筍明太子等盛和五品揭開序幕，接著一艘大船駛入圓桌，乘著裊裊升煙滿載鯛魚姿造、旗魚、鰤魚、牡丹蝦、干貝、海膽等新鮮漁獲，讓賓客好似深入雲霧滿布的大海中增添用餐氣氛，在穿金戴銀晶魚捲上菜時，會邀請林伯禧大師為料理「鑲金」，用作畫時揮毫的氣場，屏氣凝神地將金箔細粉灑落，震撼程度絕對是當晚矚目的焦點。

陸續還有火焰鹽烤海魚、酥炸海鱸魚、干貝百魚山賊煮炊飯、漢方燉蟳龍魚湯等「百」魚相關佳餚，宴席尾聲，高顏值甜點金縷白魚逍遙游隨即上桌，魚缸裡頭生動的魚兒造型是主廚特製杏仁豆腐，嫩滑的口感搭配用南北杏仁、新鮮水果、藍柑橘熬煮的甜湯，討喜可愛的模樣讓人捨不得入口，另外還有白魚大師獨創燕窩陳年巴薩米克醋(Balsamico) 冰淇淋，渾厚柔美的醋香融入濃醇牛奶冰淇淋中，這樣看似衝突搭配卻帶來毫無違和的迷人，白魚將吃遍米其林的經驗灌注在美食體驗中，以畫龍點睛的小品替精彩盛宴綴上完美句點。

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