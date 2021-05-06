人民幣兌美元中間價報6.4895，跌223個基點，跌至逾一周低位。香港信報報導，中國人民銀行公布，長假期後繼續單日逆回購人民幣（下同）100億元。

人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，6日起進行100億元逆回購操作，7天期逆回購中標利率持平於2.2厘。由於6日有500億元逆回購到期，公開市場單日淨回籠400億元。

(工商 )