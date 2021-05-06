人民幣中間價跌223個基點 人行逆百億回購 11:132021/05/06 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價報6.4895，跌223個基點，跌至逾一周低位。香港信報報導，中國人民銀行公布，長假期後繼續單日逆回購人民幣（下同）100億元。 人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，6日起進行100億元逆回購操作，7天期逆回購中標利率持平於2.2厘。由於6日有500億元逆回購到期，公開市場單日淨回籠400億元。 股匯雙殺 新台幣由升轉貶 鋼鐵人、航海王齊力拉抬 指數一度站回萬七關卡 (工商 ) #基點 #單日 #逆回購 #人行 #人幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 叫車平台戰火升級 和泰yoxi布局六都 搶進桃園 04:102021/05/06 財經要聞 美髮師酒駕撞死黃暐瀚母不報案先買酒 遭收押禁見 08:462021/05/06 社會 蘇巧慧提案修公投 媒體人從派系名單中揭露民進黨「永續執政」野心 08:222021/05/06 政治 社評／中美政冷經熱的矛盾關係 04:102021/05/06 焦點新聞 量販超市衝換購 整髮美容點心神器討婆媽歡心 04:102021/05/06 時尚消費 1分鐘讀財經》航運大爆發 有望納台灣50、MSCI成分股 08:272021/05/06 財經 美髮師撞死黃暐瀚母前就喝茫 檢握證據：達不能安全駕駛程度 10:392021/05/06 社會 業界反彈 主板上市盈利條件 港交所讓步 04:102021/05/06 全球財經 Uber司機酒駕像「恐怖攻擊」犯殺人罪 法官從重量刑 10:372021/05/06 社會 聯結車疑未保持安全距離 釀5車追撞事故1人輕傷 09:082021/05/06 社會 88歲蘭嶼媽愛與淚 跨海探植物人兒 04:102021/05/06 地方新聞 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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