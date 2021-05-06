知名媒體人黃暐瀚70歲陳姓老母，昨（5）日凌晨遭台中市一名30歲酒駕美髮師方男撞死，引發社會譁然，大批網友出面撻伐後，紛紛起底其各項資料，並肉搜出工作地點，不過被點名的美髮店「野人理髮」，昨日下午二度在臉書發表聲明，稱方男是前員工兼前合作夥伴，2月雙方就因理念不同分道揚鑣，籲網友理性看待，如有不實指控，將保留法律追訴權。針對本案，法官已於今日上午裁定方男收押禁見。

面對方男酒駕撞死行人，其過去任職的美髮店「野人理髮」深表遺憾外，也因為形象受嚴重波及，遭網軍湧入粉專謾罵，昨日特別二度出面發表聲明，希望各界冷靜看待，不要影響店家商譽及社會觀感。

「野人理髮」二度發聲明，並貼出財政部中區國稅局函文，證明負責人從方男變成別人。（圖／臉書_野人理髮）

「野人理髮」二度發聲明，並貼出財政部中區國稅局函文，證明負責人從方男變成別人。（圖／臉書_野人理髮）

首先是昨日下午3時10分，「野人理髮」在臉書提到，肇事方男確為公司前員工，但今年2月就離職了，至於其個人社群網站為何使用「野人理髮」店名及商標，店家回應暫不追究，保留法律追訴權。當日下午5時7分，「野人理髮」再度於臉書PO文，稱方男確為「野人理髮」前員工兼前合作夥伴，可今年2月他就因理念不同，結束合作關係並離開公司，「野人理髮」也已變更負責人，如網友繼續不實指控，店家將保留法律追訴權。隨文「野人理髮」亦貼出財政部中區國稅局函文，圖中清楚可見2月23日，該店將負責人從方男改登記為別人。

至於本案，經檢方昨晚複訊，認為方男涉嫌酒駕不能安全駕駛而致人於死罪，涉嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，已向法院聲請羈押禁見，法官今晨已准予羈押。

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(中時新聞網)