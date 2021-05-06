台股登萬七高點、當沖交易熱絡，連兩天當沖交易占比維持逾4成高檔，但短線頻繁進出，每天沖來沖去真有賺到錢嗎？財信傳媒董事長謝金河自曝親戚買進日月光的過程，從77元追到119元，四次殺進又殺出，結果台股指數漲了1倍，親戚完全沒賺錢很大火，他認為投資最忌諱「追高殺低」，其實買了日月光什麼都不要動，股價已經漲了1倍。

謝金河在臉書發文指出，台股這幾天震盪激烈，從去年三月的8523漲到17709，漲幅逾100%，這個時候拉回千點整數是很正常的調整，可是在討論股票投資的PTT網站，很多股民哀嚎，有如世界末日，這是短線沖昏頭的後遺症。

「很多人以為短線又進又出，每天殺來殺去最好賺，其實，我看了市場30幾年，真正靠當沖或極其頻繁又進又出，能累積大財富的可說少之又少。」

謝金河說，印象最深刻的是，去年六月，有一位親戚問日月光可不可以買？以日月光的產業前景，股價上百元不難，當時日月光大約66元，這位親戚等到日月光漲到77元買進，後來跌下去了，他賠錢賣到61元，等到日月光漲到82元，他又去追，等了一個禮拜不漲，他又賣78元，到了今年元月，他看日月光又漲了，追到109元，沒幾天跌下去，他又殺93元，第四次是日月光漲到119元，他又進去追，看不漲，他又賣到102元，他很火大說，日月光的股票怎麼那麼難做，好像跟他有仇？

謝金河表示，其實買了日月光什麼都不要動，股價已經漲了一倍，偏偏他殺進又殺出，每次都追高又殺低，台股指數漲一倍，他依然沒有賺錢。「我看到有些太太到市場買菜，為了省10元、20元，拚老命殺價，聽到市場菜販報明牌，回家打一通電話，一下子就賠200萬。」

「股票投資是要卯上一生精力的，不閲讀作功課而去買股票，有如把眼睛遮住的盲劍客，肯定輸得一敗塗地。還有很多人不用功，去跟投顧老師買明牌，今天有一位小學同學問我說他500多元買到金麗科怎麼辦？我說妳知道金麗科今年EPS多少？」

謝金河強調，如果要在市場有一點收穫，套一句胡適先生的名言：「要怎麼收穫，先怎麼栽！」投資要努力耕耘，更要卯足全力，只有勤快閲讀，努力作功課，才能知道股市的今天、明天，甚至是後天。

(中時新聞網)