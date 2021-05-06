相對全球其它先進國家，日本的新冠疫苗接種率始終都無法明顯提升，也令外界好奇，為什麼日本人寧可生活在緊急狀況，也就是生活中社交活動處處受限下，也不願去接種疫苗。

日本歷史最悠久的報紙每日新聞(Mainichi Shimbun)6日指出，根據英國牛津大學的數據世界(Our World in Data)，至4月28日止，以色列每100人中，接種疫苗劑量為121.09，阿拉伯聯合大公國為105.82，英國也有70.91，但是日本僅為2.55。

所以，大家很想知道，為什麼日本疫苗接種率如此地低。

每日新聞解釋，除了接種醫護人員不足外，相較於其它國家人民，日本民眾對疫苗的安全性與有效性都非常存疑。另外，因日本都依賴國際藥廠，但不巧的是，目前全球又大鬧疫苗荒所致。

以前的日本社會，民眾依法得一定要去接種這些傳染病疫苗，但之前曾傳出，施打後出現很多副作用，並造成一些社會問題，故1994年新修訂的免疫法(Immunization Act)就變成沒有強制性。也就是說，日本人不需要一定得去打疫苗，只要盡力配合政府政策即可。

然而，疫苗需求日漸減少下，一些大藥廠就陸續棄守日本市場。所以，與美國等先進國家比較起來，無論在新技術或研發起步上來看，日本就慢了好幾拍。亡羊補牢下，日本政府計劃在五月，要在東京與大阪建立可供很多人施打的疫苗接種中心，就是希望能提升接種率。

每日新聞也指出，日本國內藥廠，像是第一三共(Daiichi Sankyo)與鹽野義(Shionogi)都正在開發新冠疫苗，但何時能完成，尚未有明確答案。還有，研發疫苗最後需要臨床試驗，屆時需要大量參予者加入。可是，隨著疫苗接種率一天天增加，這些還沒免疫的民眾也會跟著減少，而日本藥廠若要進行大規模人體試驗時，重要數據取得的難度一定會跟著增加。

目前，日本官方唯一批准，可供民眾施打的就只有美國輝瑞新冠疫苗一種。至於美國莫德納(Moderna)與英國AZ疫苗，雖均已送審檢驗，但尚未獲日本政府核准。

(時報資訊)