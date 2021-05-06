中澳關係陷入冰點，中國國家發改委公眾號6日發布《國家發展改革委關於無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動的聲明》。

聲明指出，近期，澳洲聯邦政府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。

聲明說，基於澳聯邦政府當前對中澳合作所持態度，中國國家發展改革委決定，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

陸發布聲明 無限期暫停中澳戰略經濟對話活動
中澳交惡 陸發改委：暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動

(旺報 )

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