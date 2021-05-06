中方宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動 11:132021/05/06 旺報 許依晨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中方宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中澳關係陷入冰點，中國國家發改委公眾號6日發布《國家發展改革委關於無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動的聲明》。 聲明指出，近期，澳洲聯邦政府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。 聲明說，基於澳聯邦政府當前對中澳合作所持態度，中國國家發展改革委決定，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。 陸發布聲明 無限期暫停中澳戰略經濟對話活動 中澳交惡 陸發改委：暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動 (旺報 ) #中澳 #無限期 #暫停 #戰略 #經濟對話 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登不會放棄對台戰略模糊 04:102021/05/06 產業財經 侯友宜視察長照機構防疫 呼籲以視訊代替探病 11:242021/05/06 生活 搶攻小IC 國巨大戰略 成立國瀚半導體 04:102021/05/06 財經要聞 美日若徵碳關稅 可能重創台灣 04:102021/05/06 焦點新聞 國民黨主席7月24日改選 參選須繳1320萬 04:102021/05/06 政治要聞 川普主義的形式：「部落主義」和「文化革命（戰爭）」 08:302021/05/06 國際 統獨沒有選擇題 04:102021/05/06 時論廣場 經貿綠化造福外資 有利台商 04:102021/05/06 焦點新聞 中歐投資協定 歐盟暫停審批 04:102021/05/06 財經要聞 ESG成顯學 國銀推社會責任債 掀熱潮 04:102021/05/06 金融．稅務 離岸風場工期延宕 台電允能8月完工 04:102021/05/06 財經焦點 兩岸熱門新聞 啃老族不稀奇！高齡化社會 大陸「黏小族」當道 - 兩岸 歐盟暫停批准中歐投資協定？ 歐盟發表聲明否認 - 兩岸 - 旺報 中方宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動 - 兩岸 - 旺報 比海底撈更牛的連鎖火鍋品牌 徹底涼了 - 兩岸 - 旺報 一棟別墅換5億融資 大陸「政商勾結」現形錄 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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