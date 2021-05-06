一名網友觀察到許多插頭上都有兩個小圓孔，發文詢問具體功能是啥，引起網友們討論，對此，則有內行人指出，小圓孔可以避免插頭滑落插座，也可以讓插頭在使用特定的插座時，不容易被拔出來，最後更可以拿鎖鎖住，避免幼童亂玩造成危險。

一名網友日前在PTT上發文詢問，他觀察到市面上許多插頭前面都有2個小圓孔，讓他很好奇這個圓孔的作用為何？具有什麼特別的用途嗎？引起網友熱烈討論，不少人解釋，兩個小圓孔能讓插頭插進插座裡的時候更穩，「卡進插座比較緊，你要外接電線也比較方便」、「讓插座卡更緊用的」。

許多人也紛紛留言猜測，「插座怕插頭去外面亂插，要替他鎖貞操帶的」、「避免漏電」、「地線、電器漏電時，引導出去不會造成電器短路」。另也有網友表示，以前看過電視節目談論過此議題，插頭上面設計兩個圓孔好像是因為怕家裡小孩玩插頭、電器，所以可以用鎖頭鎖起來，這樣就插不進去插座了。

根據網站「生活知識+」的文章指出，插頭前面的兩個小圓孔有三個功能，分別是「牢固作用」，插座裡面的彈片上有小突出口，可以卡進插頭的小圓孔，牢牢抓住插頭，使其不易滑出；接著則是「鎖住作用」，因為有一些插座是帶鎖的，插入插頭後按下開關，便會往孔洞裡插入一根金屬棍，小圓孔會使插頭不容易被拔出來。

最後是「避免幼童玩耍」，如果擔心家中的幼童會亂玩插頭，可以拿鎖將2個小圓孔鎖起來，這樣插頭就無法被插進去插座中，避免危險事情發生。

(中時新聞網)