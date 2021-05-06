致伸(4915)科技四月份合併營收60.7億元，月增5%，累計今年前四月營收共新台幣232.3億元，年增16%。致伸泰國自建廠預計第四季底進駐，將成中國外最大製造基地。目前外資持股致伸近6成。

展望第二季營收，預期轉正的年成長率，營收季成長率幅度可能稍受零組件缺貨影響。受惠因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求年成長比率預期仍為雙位數。汽車電子需求續旺(汽車ADAS感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統)，但手機相機模組營收與佔整體視覺影像營收比率下降。家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚，專業高階音響新案出貨，帶動季營收微幅成長。整體聲學高毛利率營收比重大幅提高優於去年同期。

第二季獲利也將持續改善與優化毛利率與營業利益率，可期待較第一季提升，整體毛利率與營業利益率預期將較去年第二季顯著改善。智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競需求獲利續穩。視覺影像部分獲利主因汽車ADAS貢獻挹注預期將有顯著獲利年成長。聲學產品因改善客戶結構與增加高階產品比重，較第一季獲利季成長率高。

致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能將優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率，主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。

(時報資訊)