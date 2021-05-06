經濟數據亮眼，美股四大指數漲多跌少，道瓊指數再創新高，僅那斯達克收跌，亞洲股市同步勁揚，台股今終見反彈，指數開高82.08點、報在16925.52點，隨即在面板、航運、鋼鐵等強勢族群助攻下，大盤站回萬七大關，指數開高走高，大漲逾200點，指數最高達17088點，台股終止日K連5黑，今量能也回歸安全範圍，現階段估計全天成交量會落在5000億元以下。

今日電子股成交比重逾4成，晶圓雙雄台積電(2330)震盪平盤附近、聯電(2303)上漲1.5%；大立光(3008)4月營收受到缺料衝擊，呈現雙衰退，今下跌約1%；鴻海(2317)宣布攜手國巨(2327)，揮軍小IC市場，鴻海上漲逾2%，國巨漲幅也約1.3%；面板三傑早盤漲幅整齊，現階段面板價格沒有看到回檔的跡象，群創(3481)一度大漲3.5%、友達(2409)漲幅一度衝3%，彩晶(6116)則是開高走低，盤中紅翻黑；宏碁(2353)第一季營收不僅站上七年來同期新高，單季稅後淨利27.43億元、更以逾3.9倍的年增幅衝上十年單季新高，稅後每股盈餘0.91元，今股價強鎖漲停；聯發科(2454)跌多回神，今股價上漲5.5%，盤中最高1065元位置，矽力-KY(6415)股價衝歷史新高3285元，再度超車大立光重登股王，高價股力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)大漲7%~8%，其餘敦泰(3545)、立積(4968)、威鋒電子(6756)等也強勢走高，IC設計族群有回神跡象。

今日鋼鐵、航運持續狂吸資金潮，航運成交比重逾2成，鋼鐵也達1成8，鋼鐵股有聚亨(2022)、中鴻(2014)、第一銅(2009)等攻上漲停，官田鋼(2017)、海光(2038)、大成鋼(2027)等漲幅也逾7%，其餘春源(2010)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)、燁輝(2023)、新鋼(2032)等漲幅也多逾5%；航運股有由台航(2617)大漲逾4%，長榮(2603)一度勁揚3%，惟盤中漲幅略見收斂，華航(2610)、裕民(2606)、四維航(5608)等也持穩走高。

兆豐國際投顧認為，週三台股在原物料股帶動下，雖一度反彈，但電子股因受美國費半指數再創回檔新低拖累而走弱，以致台股再收中黑，加上諾富特疫情仍具不確定性，短線仍有向下測試4月14日十字K線低點16559點，甚至是季線風險，惟就波段來看，台股中長期均線仍走多，多方架構不變，加上FED寬鬆政策不變，全球經濟可望復甦，仍有利台股維持震盪盤堅走勢。

就籌碼面來說，近期融資大減超過百億元，短線籌碼沉澱有助於台股止跌回穩，加上中長期均線仍延續多頭排列，中多格局不變。

(時報資訊)