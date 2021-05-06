直播畫面顯示，太空探索科技公司（SpaceX）的「星艦」（Starship）載人火箭原型今天成功降落美國德州基地。這是「星艦」的第5度測試，先前4次都以爆炸作結。

這次「星艦」成功落地，意味著太空探索科技公司執行長馬斯克（Elon Musk）的巨大勝利。

馬斯克推文說：「星艦一如計畫落地！」

但這支50公尺高的火箭降落過程還不算完美，落地後，基座起了一簇火焰，不過很快就被撲滅。

法新社報導，太空探索科技公司的網路直播員印斯布拉克（John Insprucker）解釋，火箭使用甲烷燃料，所以起火並不是特別不尋常的事，工程師也還在研究設計問題。

這支編號為SN15的火箭稍早於德州時間下午約5時25分，從德州南部的波卡契卡（Boca Chica）基地升空，達到約10公里高度，並完成一系列飛行演練。

美國國家航空暨太空總署（NASA）已宣布要在未來的人類重返月球計畫中，採用「星艦」系列作為登月艙，因此在今天的測試中，太空探索科技公司肩負必須成功的壓力。

NASA上月宣布與太空探索科技公司簽下29億美元（新台幣810億元）合約，目前暫時中止，因為兩家未獲選的企業對NASA的決定提出了抗議，分別是企業家貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源公司（Blue Origin），以及應用科學與資訊科技公司Dynetics。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100506

(中央社)