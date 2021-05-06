在今年四月底進駐屏東三軍聯地基地準備實聯勇操演的陸軍586旅，日前有官兵爆料一名留守的連長，竟然在連上士官兵就請寢後，找來4名男女士官在寢室內飲酒作樂，甚至玩起脫衣遊戲，爆料指出，其中一名女士官還脫到只剩下內衣褲，陸軍10軍團表示，這起事件是由單位本身主動發現，女士官確實在場，但身著運動衣，監察單位調查後，已將當晚參與的人員予以重處，情節較重者檢討汰除。

消息指出，586旅一名連長，5月1日利用假日留守期間，趁晚上全連就寢後，到營區外各買回一瓶威士忌與伏特加，隨即找來3名男士官與1名女士官，到連長寢室飲酒作樂，5人一開始先樸克牌，幾杯黃湯下肚後，竟然脫序玩起脫衣遊戲，輸一次就脫一件。

據了解，當晚5人從晚上10點，狂歡到隔天凌晨3點，連長輸到只剩下內褲，但在場的女士官經查並未如外界爆料所言，實際上是穿運動衣，由於現場喧鬧不斷，引起營內長官前往關切，這起違反軍紀情事才曝光。

陸軍10軍團昨天發布新聞稿表示，所屬裝甲第586旅某連長於假日期間，邀集數名留守官兵於夜間飲酒喧鬧，單位主動查獲，並針對涉案人員，依情節輕重，核予行政重懲，檢討汰除。該部秉端正軍風、嚴肅軍紀要求，凡肇生重大違犯軍紀營規者，本「留優汰劣」原則，嚴懲不貸，並持恆落實內部管理及軍法紀教育，確維軍譽。

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(中時新聞網)