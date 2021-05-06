前藍委陳學聖。(中時資料照)

華航、諾富特旅館聚感染擴大，共累計28名確診案例，確診個案足跡擴及台北、新北等地，引發社區感染疑慮，衛福部長陳時中日前表示，距離社區感染很近了，可說是在「社區感染的邊緣」。國民黨前立委陳學聖昨(5日)在臉書寫下，之前桃園醫院群聚感染事件時，陳時中只用「小縫隙」形容，說這次是「社區感染邊緣」，「陳時中的抽象形容詞讓人害怕！」

對外界憂心台灣是否出現社區感染，陳時中3日接受廣播專訪時曾表示，「接近社區感染的邊緣」，他認為現在疫情擴散僅止於「親密家人」，部分確診者雖是上班族、活動範圍大，還時常搭乘大眾運輸工具，不過好在搭車強制戴口罩。

陳學聖5日在臉書質疑，陳時中說，華航諾富特案雖仍屬於家庭內親密接觸群聚，但離社區感染已經很近，是社區感染邊緣，但什麼是社區感染「邊緣」？是台北市長柯文哲說的「第一級」社區感染嗎？中央和地方防疫有同調嗎？

陳學聖認為，尤其面對即將到來的母親節，陳時中不可能不知道地方活動、餐聚的熱度有多強？難道就仍是戴口罩、活動實名制？「如果這樣就夠了，為什麼長官們都在嚇大家？還是真有什麼話不敢說？猶記得前回桃園醫院群聚感染事件時，陳時中只用『小縫隙』形容，結果是5000人的居家隔離。」

最後，陳學聖更質疑，「這次華航諾富特案確診人數已超過桃園醫院，而真正的實情又會是什麼？誰能給個答案？」

另外，陳時中今(6日)在立法院被問及關於母親節的防疫指引，他說，外出絕對沒有問題，買禮物也很好，吃飯要注意相關社交距離，非必要盡量戴著口罩，保持社交距離，把個人防疫盡量做好。

(中時新聞網)