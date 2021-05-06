據新華社報導，德國總理梅克爾5日表示，歐中投資協定（CAI）雖然在批准過程中會遇到一些困難，但這是一個重要的承諾，歐中雙方將因此互利互惠。

德國聯盟黨聯邦議院黨團當天舉行有關跨大西洋關係的視訊會議，梅克爾在會上發表講話。她說，「歐中投資協定將給我們在市場准入方面更多的互惠待遇」，協定的一些條款將使歐中雙方的貿易向著雙方互利的方向發展。

梅克爾說，中國的發展繁榮符合德國的利益。「無論是氣候變化、有關世界貿易組織的問題還是其他國際問題，缺少中國或與中國對抗，我們都將無法解決。」

(旺報 )