國內資安險在產險公司推廣以及公司自我評估後，2020年投保資安險投保金額及件數有些成長，依據保發中心資料統計，2020年資安險市場保費約在1.1億元左右 (資安險及個資險合計)，據了解美國上市櫃公司投保資安險之比例已達8成以上。

富邦產險表示，國外資安險以美國投保較高，此為美國保險意識較高。而目前台灣資安險多數由IT部門主導，IT部門於預算有限之下，將優先擴充資安設備，待擴充到一定程度後，才會考量資安保險。國內金融業投保資安險雖有越來越普遍的情況，但沒有香港金融業投保比率高。

國泰產險副總經理翁翠柳也表示，目前國內資安險目前詢問度已經提升，但是實際投保率仍然偏低。

對於國內資安險的展望，富邦產險表示，自2020年起多起國內科技大廠接連傳出資安事故，資安險詢問度如預期火熱。此外，因應5G、IOT、AI人工智慧發展，預期未來會各行各業會更加仰賴科技，資安險需求會更高。目前金管會為鼓勵企業投保資安險，上市上櫃公司有投保資安險，公司治理評鑑將可獲得加分。若各行各業之主管機關於強調ESG及永續經營時，可讓企業更加重視資安風險，並鼓勵投保資安險，並設有獎勵機制，將有助於提升資安險投保率。

國泰產險副總經理翁翠柳也表示，資安險之推動還須透過主管機關之政策與法規引導，才容易對於資安險之發展有明顯之提升，建議對於掌握大量個資之產業與委外廠商可以要求先行投保，以保障一般民眾之權益。隨著主管機關之鼓勵引導，以及市場對於公司治理與資安風險認知之提升，另外保險公司持續努力推動，預期未來每年應該都有固定比例之成長，資安險可望成為產險公司主要推動之新興保險商品之一。

(工商 )