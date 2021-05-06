小王日前騎機車，為閃過對向違規超車的計程車而摔跤，小腿出現大面積擦傷，且受傷皮膚表面夾雜著許多髒東西，因為趕著上班，忍痛騎到辦公室，同事幫忙使用液體OK繃，不料，傷口持續紅腫疼痛，至急診掛號，才知處置方法錯誤。

皮膚科開業醫師趙昭明表示，液體OK繃可以讓傷口瞬間防水、止血，快速乾燥形成保護膜，進而避免水分或細菌的侵入傷口，引發刺激反應，因使用方便，俗稱「醫用3秒膠」。

醫療器材液體性繃帶（液體OK繃），依使用方式可分為「塗抹式」與「噴霧式」2大類。（資料來源／食藥署；圖／NOW健康提供）

一般來說，液體OK繃適用於手腳指間、指關節等不規則且較不易包紮處等部位，不過，傷口面積必須較小、且形狀規則、皮膚表面較乾淨，才能達到最佳療效。

例如，手工模型工作者在使用美工刀時，不小心割到手指，就可先清潔傷口，避免感染，因傷口為邊緣整齊，且較小，又無滲出組織液，就適合使用液體OK繃。

趙昭明指出，如果傷口面積較大（如車禍大面積擦傷）、過深、過髒，且表面不平整，或大量流血，滲出組織液，或是燙傷，此時，液體OK繃就不適用，如果勉強塗用，可能將細菌包在保護膜中，進而引發感染。再者，這類急救產品大都含有樟腦成分，患蠶豆症者不宜使用。

食藥署則提醒，皮膚傷口如已潰瘍、化膿，或在眼睛、鼻子周圍、黏膜及皮膚敏感部位，也不建議使用液體OK繃。

因此類產品屬於醫療器材，於製造、輸入產品之前，皆需取得衛生福利部核發之醫療器材許可證，且需由具備醫療器材販賣業許可執照的業者販售。民眾如果至日本旅遊，採購這類產品，務必注意數量，以免違反相關規定。

食藥署提醒，民眾選購液體OK繃之前，應該記牢「一認、二看、三會用」口訣，首先認識液體OK繃是醫療器材，其次觀察包裝上所載明的醫療器材許可證字號，最後則應在使用前要詳閱說明書，才能正確使用醫療器材。

(中時新聞網)