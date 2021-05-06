5年前擔任高雄市政府殯葬禮儀課課長的胡燕鵬，包庇違法墓圍讓業者可以販售塔位牟利，業者表示「要感謝你一下」，送他120萬元賄款，一審將胡男依收受賄賂罪重判11年，二審考量他繳回犯罪所得改輕判6年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

萬宗芳違法經營的「玫瑰園墓園」在2016年遭民眾檢舉違規設置墳墓及納骨塔，殯葬管理處接獲該檢舉案後，由時任課長胡燕鵬指示科員前往現場現勘，經科員現地視察後，發現玫瑰園墓園確有違法，但胡男竟與萬取得教會的名義，假造不實資料。

胡男用假的教會證明文件核發公文，讓本來不得作為墓基及納骨櫃出售牟利的玫瑰園墓園，不須再受取締裁罰且可繼續使用，使玫瑰園墓園變成可合法出售墓基及塔位，販售墓基1座、納骨櫃29座，獲利365萬4000元。

萬男取得公文後要離開殯葬管理處時，向胡燕鵬表示「要感謝你一下」等語，胡答以「看你的意思」後，萬以現金袋包裝之現金120萬元交給胡燕鵬，供其家庭生活開銷之用。

高雄地方法院依違背職務收受賄賂罪將胡男判刑11年，高雄高分院斥責他制成內容不實公文交給違法業者，已動搖人民對政府公務員執法之公平、公信性，但考量他繳回犯罪所得120萬元，改輕判6年6月，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )