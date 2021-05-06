台大與友達光電宣布成立「友達台大聯合研發中心」，並在今天舉行揭牌儀式。台大希望透過密切的產學合作，讓台大與產業無縫接軌，培育出更多未來發展所需的專業人才。

這個合作案在台大國際產學聯盟的媒合下，歷經1年多的努力，選擇友達明基集團於2007年贈予台大的明達館設立聯合研發中心，別具意義。今天的揭牌儀式，台大校長管中閔與友達董事長彭双浪均出席，雙方皆對此聯合研發中心寄予深厚的期望，並給予祝福。

為達到「亞洲頂尖，世界一流」的目標，台大致力推動全校學術發展，建構一個優良的研究環境，並積極尋求卓越的產業合作對象，以期達到產學合一的優勢。

台大校長管中閔於致詞中表示：「這個合作案對雙方皆具有重大的意義，我們希望藉由注入台大的研發能量，結合友達深厚的面板技術實力與實務經驗，在長遠而穩固的合作中，創造更多的國際競爭優勢。」

台大表示，此聯合研發中心初期將以每年1000萬元以上的研發資金，為期至少3年3000萬元的合作模式，在台大電機系教授吳忠幟的主持下，聚焦於中長期的前瞻技術合作。

而考量台大與友達雙方的專業長才與實際產業需求，此研發中心將以面板顯示、感測技術、AIoT以及智慧場域應用的相關技術作為研發的主題方向，期望雙方的結合能激發出更進一步的創新思維與能量。

台大是一所研究型大學，在研發技術、人才培育上，累積了數十年豐沛的能源，而友達光電則在顯示技術與智慧場域應用擁有全方位的技術與深厚的創新能量，雙方的合作可說是學界與業界的強強聯手。

(中時 )