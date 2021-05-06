新北市長侯友宜今到土城長照機構抽檢，穿上全套防護衣，單獨入內探望長照機構長者，並給照護人員加油打氣。（蔡雯如攝）

華航諾富特群聚案持續延燒，中央流行疫情指揮中心4日宣布，雙北和桃園各醫院、長照診所至17日止暫停開放探病及探視。新北市長侯友宜今到土城長照機構抽檢。他表示，這陣子正好碰到母親節，許多人無法探病問候媽媽，但改採電話視訊問安也是防疫重要的一環，盼市民在這3周防疫高峰期全力配合，防堵社區感染。

侯友宜今到土城區銀享家園老人養護中心抽檢防疫作為，穿上全套防護衣，單獨入內探望長照機構長者，並給照護人員加油打氣。侯友宜表示，新北市以防疫優先、專業評估、漸進管理為原則，轄內218間老人機構、82間護理之家都暫停開放探視，機構全面採實聯制、預約制，並落實TOCC、量體溫、戴口罩等措施。

銀享家園老人養護中心負責人羅慧文表示，疫情傳出後就已加強各項防疫措施，家屬、訪客皆不可進入照顧區，以視訊探望為主，機構都有向家屬說明，家屬也願意全力配合。侯友宜表示，英國變異株病毒來勢洶洶，家庭群聚感染比前段時間一般家庭群聚感染高出1.4倍，且染成重症進加護病房多2到3成，近期頻繁視察夜市、家樂福、KTV等八大場所，就是希望大家全面動起來，在這2、3周內全力應戰，阻擋病毒預防社區感染。

侯友宜說，新北市有將近1萬個長者入住長照機構，長照防疫一定要滴水不漏，動線安排要非常精準，這段時間限制長照機構探視到17日，這陣子又碰到母親節，很多人沒辦法探視媽媽，要採用電話視訊問安非常不便，長照機構照護人員壓力也很重，來長照機構除了宣示防疫外，也給他們鼓勵，雖然不能探視，但電話問安也是送給母親最好的禮物。

(中時 )