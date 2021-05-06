5月3日晚間接近10時30分，拉蒙與她的弟弟走出墨西哥市西南部一間雜貨店時，聽到一聲劇烈的撞擊聲，接著所有燈光突然熄滅，而位於他們正對街的是一條高架捷運線。

他們當時以為是變壓器故障。但幾分鐘後電力恢復，拉蒙（Beatriz Ramon）看到捷運車廂冒出白煙，高架軌道斷成兩半，兩節橘色車廂滑落呈V字型。

路透社報導，這座捷運高架軌道塌陷到下方的道路上，總共造成25人死亡，釀成墨西哥市數十年來傷亡最慘重的捷運事故。

30歲的牙醫師拉蒙與弟弟衝到現場提供援助，但也擔憂高架軌道進一步塌陷，不敢太靠近。這個向來吵雜忙碌的勞工階級社區，現在陷入一片沉寂。

拉蒙說：「我以為我可能會聽到車廂乘客的尖叫聲…但事實上卻是相反，只有一片寂靜。」

路人在瓦礫堆上架起梯子，接著，拉蒙看到一名男子從其中一節車廂冒出來。

她說：「一開始，只看到一個人影，後來終於可以清楚看見時，我們全都大喊『有人出來了！』」

這名男子從車廂跳到瓦礫堆上，一臉茫然。然後又有兩人出來，其中一人是20多歲的男子，他神色驚恐、滿身是血，說軀體很痛。拉蒙找不到他的傷處，後來才意識到他身上的血是別人的。

第4名生還者是一名男子，他失去了一隻手，當場血流不止。

接著，這起災難的規模開始逐漸浮現，拉蒙看到約20名受害者躺在擔架上被抬出，家屬陸續抵達，尋覓可能受困車廂的親人。

拉蒙在想，這起事故該歸咎於誰，「是貪腐所致？還是不用承擔後果的文化？」

拉蒙說，這條捷運線於2012年啟用時，她本以為可以造福人群，將她所住的偏遠特拉瓦克區（Tlahuac）納入墨西哥市幅員廣大的運輸網絡中，讓此區居民得以通勤到遙遠的地方上學、就業與探親。

早有人擔憂，高架軌道可能會承受不住車廂重量而塌陷，拉蒙還試圖說服懷疑的親友，稱這條捷運線是由經驗豐富的工程師建造，不會垮。

拉蒙記得：「我還鼓勵很多人搭捷運，尤其是有懼高症的祖母與母親。」拉蒙說，捷運倒塌讓她心都涼了，「真的很令人心痛」。

(中央社)