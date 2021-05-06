大陸國家發展改革委網站6日公布《關於無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動》的聲明。

該聲明指出，近期，澳洲聯邦政府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。基於澳聯邦政府當前對中澳合作所持態度，國家發展改革委決定，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

(旺報 )