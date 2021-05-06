本次月全食的全部過程，自台灣時間5月26日16時46分起，由「半影食始」揭開序幕、17時45分「初虧」、19時09分「食既」、19時19分「食甚」、19時28分「生光」、20時53分「復圓」，最後在21時51分「半影食終」結束。（氣象局提供）

中央氣象局天文預報顯示，今年5月26日將發生月全食，也適逢年度最大滿月，台灣各地於當日傍晚18時30分左右月亮東升後，可見到月出帶食的月食過程，過程中19時09分至19時28分的月面全食階段，將可見到暗紅色的大滿月月面，由於月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，建議民眾選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞。

氣象局表示，本次月全食的全部過程，自台灣時間5月26日16時46分起，由「半影食始」揭開序幕、17時45分「初虧」、19時09分「食既」、19時19分「食甚」、19時28分「生光」、20時53分「復圓」，最後在21時51分「半影食終」結束，共歷時5小時又5分鐘，其間於19時09分至19時28分是最精華的全食階段，計19分鐘。

氣象局指出，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象；全食階段時，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球週邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

此外，本次月食剛好發生在月球過近地點後9個小時24分鐘，因此月面看起來會覺得比較大，是今年12次滿月中的最大滿月，滿月時月球距離地球約35萬7460.951公里，月面視直徑約為33.4角分，比今年12月19日將出現的年度最小滿月之視直徑大了約13.6％，而下次月食是今年11月19日的月偏食，台灣也可見到月出帶食的現象。

氣象局建議，建議民眾當天選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞，月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。

(中時 )