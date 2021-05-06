民進黨近來深陷黑道入黨疑雲，民進黨秘書長林錫耀昨表示，將用AI技術來輔助，查核每一位新入黨的成員是否有涉案或黑道背景，對此，前藍委陳學聖傻眼表示，是不是黑道問AI？別騙人了，問問蒼生百姓、左右鄰居，或直接問問同黨競爭同志，答案就很清楚了，而且比AI更精準。

民進黨前黨員趙介佑黑道風波，林錫耀昨（5日）表示，將建置資訊查詢系統，用AI技術來輔助，查核每一位新入黨的成員是否有涉案或黑道背景；更要求入黨申請時，一定會要求每一個人都要填寫「手機號碼」，避免跟黨部斷線。

對此，陳學聖今（6日）在臉書發文表示，早早就熟悉「不問蒼生問鬼神」這句古詞，沒想到進化到21世紀，問的竟然是AI，好諷刺！民進黨陷入黑道治黨亂局，黨中央想出來的方法卻是用AI來「排黑」。

陳學聖痛批，拜託，是不是黑道問AI？別騙人了，問問蒼生百姓、左右鄰居，或直接問問同黨競爭同志，答案就很清楚了，而且比AI更精準。不然怎麼可能民進黨嘉義市黨部大量人頭入黨，也沒有AI，馬上就爬梳出黑道的人脈圖。這就是問一下蒼生，就知道的答案了！

此外，陳學聖指出，看到民進黨中央面對國策顧問黃承國是否是黑道，顧左右而言他，說各方角度不同，不敢立即「壯士斷腕」，就知道民進黨從2016全面執政以來，盤根錯節的包袱有多重，欠的人情有多深。一個黃承國，即令黃說自己只是「江湖」中人，但民進黨上上下下也都清楚此事對黨形象傷害有多大，可是黃說不辭，就可以不辭，民進黨也無可奈何？這就是民進黨現在墮落的窘況，難道這也就是民進黨口口聲聲捍衛的「台灣價值」嗎？

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(中時新聞網)