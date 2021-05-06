中鋼(2002)第二季鋼價續漲，且4月出貨續旺，第二季獲利可望比第一季更好；隨著鋼鐵產業已迎來結構性好轉，在供給限縮、需求成長及原物料價格居高等因素加持下，鋼市持續看好，中鋼今早股價再度回攻40元，中鋼集團中鴻(2014)更是強攻漲停，更創新高價。

中鋼、中鴻5月續開高盤，業績可望續旺。隨著中國大陸宣布自5月1日起取消146項鋼鐵產品出口退稅，可望帶動中鋼、中鴻6月單月盤續漲，開季盤的棒線等產品，第三季鋼價也可望再漲。

中鋼前3月自結合併稅前淨利130.99億元，每股合併稅前約賺0.83元。

受惠鋼價走揚，且出貨量穩居高檔，法人預估，中鋼4月營收有望再度改寫歷史新高，且受惠鋼鐵產業結構好轉，中鋼後市營運愈來愈明朗，法人認為中鋼今年獲利有望挑戰近14年來新高，每股淨利上看4元。

法人指出，鋼市迎來復甦，主要是鋼鐵產業已迎來結構性好轉，在供給限縮、需求成長及原物料價格居高等因素加持下，鋼價上漲續航力優於原先預期，且在需求暢旺，鋼價居高不下，中鋼將率領鋼廠今年營運均大幅成長。

中鋼集團中鴻受惠產品量價俱揚，第一季營運大幅成長，單季賺進17億元，每股盈餘1.18元，一季即賺贏去年全年，且比去年同期的虧損大幅轉好。

展望第二季，中鴻5月內外銷盤價續漲，法人看好中鴻將持續受惠鋼價續揚且出貨維持高檔，獲利也可望持續維持高檔，單季EPS可望在1元以上高水準，上半年可望每股賺逾2元之上。

中鴻第一季鋼價連續三個月調升且出貨續旺，單季營收108.3億元，年增約7.24%；受惠鋼價上漲，毛利率勁揚至17.99%，明顯優於去年同期的2.8%；營業淨利達17.35億元，歸屬於母公司業主淨利17億元，每股盈餘1.18元，較2020年全年的0.37元倍數成長，比去年第一季的低谷轉盈。

隨著中鋼5月內銷盤價續漲，漲幅8%，中鴻也跟進漲價；展望第二季，中鴻將持續受惠鋼價走揚，獲利仍在高水準，法人預估，中鴻上半年獲利可望挑戰逾30億元，EPS逾2元。

(時報資訊)