英國與荷蘭消費者食品跨國公司聯合利華(Unilever)周三表示，壓倒性多數股東投票贊成公司及其供應鏈到2039年達成溫室氣體零排放的目標。

該多芬(Dove)肥皂製造商表示，99%的股東投票贊成該非具約束力的決議。執行長Alan Jope在線上會議表示，氣候變遷對於公司價值鏈構成了明顯的危險。公司計畫向再生能源過渡，在清潔用品中降低化石燃料使用，減少企業旅行以及製冷過程的溫室氣體排放。

聯合利華首先要在2030年前在自己的營運中達到淨零碳排，而產品對供應鏈的排放影響，希望2030年要比2010年的水準減半。

聯合利華在與股東分享公司氣候變遷行動計畫中表示，實現這些目標的方式，是儘可能將與其業務和生產的相關排放減至零，而不是去購買減碳積分額度。

從石油、運輸到食品等公司的股東，皆要求公司高層詳細說明其未來幾年的碳足跡計畫，以便符合英國政府2050年淨零碳排的承諾。

(時報資訊)